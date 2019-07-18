В Шекинском и Гахском районах Загатала-Балакенской зоне в проекте по агроэкотуризму примут участие фермерские хозяйства.

Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью ООО "Аграрная торговая компания" при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращаясь к фермерам, он сказал: "После ознакомления с хозяйствами сотрудники компании дадут рекомендации об их состоянии, на основании чего хозяйства будут приведены в соответствие с требованиями агроэкотуризма. После этого в фермерские хозяйства планируется направлять туристов".

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