https://news.day.az/economy/1139141.html В Азербайджане туристов будут отправлять в фермерские хозяйства
В Азербайджане туристов будут отправлять в фермерские хозяйства
В Шекинском и Гахском районах Загатала-Балакенской зоне в проекте по агроэкотуризму примут участие фермерские хозяйства.
Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью ООО "Аграрная торговая компания" при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Обращаясь к фермерам, он сказал: "После ознакомления с хозяйствами сотрудники компании дадут рекомендации об их состоянии, на основании чего хозяйства будут приведены в соответствие с требованиями агроэкотуризма. После этого в фермерские хозяйства планируется направлять туристов".
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