В рамках инфотура, организованного в Шеки Государственной аграрной торговой компанией при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, группа журналистов посетила Шекинский государственный центр аграрного развития, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Шекинского государственного центра аграрного развития Мехман Юсифов сказал, что в Шеки более 10 тысяч фермеров прошли регистрацию в Электронной сельскохозяйственно-информационной системе: "Для каждого фермера открыт отдельный фермерский кабинет. Вместе с этим каждый месяц проводятся тренинги по просвещению фермеров в сферах растениеводства, животноводства и других направлениях".

Напомним, что со следующего года по Электронной сельскохозяйственно-информационной системе будут выдаваться субсидии.

В электронном кабинете будет отражаться информация о земельных участках фермеров, прошедших регистрацию в системе, и другая информация.

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