https://news.day.az/economy/1139212.html Агентство пищевой безопасности уберегло предпринимателей от крупного ущерба
Агентство пищевой безопасности уберегло предпринимателей от крупного ущерба
Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана продолжают фитосанитарные мониторинги на территории страны.
Очередные наблюдения были проведены на складах зернобобовых культур на территории Тертерского района. В некоторых хранилищах выявлены факты поражения зернобобовых вредителями. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.
С целью проведения надлежащих мероприятий, в работу вовлечены сотрудники отряда фумигации Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства. Своевременное устранение проблемы предотвратило возможный крупный ущерб, говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре