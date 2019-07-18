Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана продолжают фитосанитарные мониторинги на территории страны.

Очередные наблюдения были проведены на складах зернобобовых культур на территории Тертерского района. В некоторых хранилищах выявлены факты поражения зернобобовых вредителями. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

С целью проведения надлежащих мероприятий, в работу вовлечены сотрудники отряда фумигации Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства. Своевременное устранение проблемы предотвратило возможный крупный ущерб, говорится в сообщении.

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