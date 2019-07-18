Информационными, консультационными, координационными услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) до сегодняшнего дня воспользовались сотни предпринимателей-субъектов микро-, среднего и малого бизнеса. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

К примеру, садовод из села Нараджан Хачмазского района Магеррам Алескеров с помощью информации и консультаций структуры расширил садовое хозяйство.

Как отметил Алескеров, ему была необходима финансовая поддержка для расширения хозяйства.

"Хачмазский "Друг МСБ" проинформировал меня о государственных льготных кредитах, необходимых для этого документах и оказал информационную поддержку. Благодаря льготному кредиту мне удалось расширить хозяйство", - сообщил предприниматель.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!