Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку сотням предпринимателей - ФОТО
Информационными, консультационными, координационными услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) до сегодняшнего дня воспользовались сотни предпринимателей-субъектов микро-, среднего и малого бизнеса. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.
К примеру, садовод из села Нараджан Хачмазского района Магеррам Алескеров с помощью информации и консультаций структуры расширил садовое хозяйство.
Как отметил Алескеров, ему была необходима финансовая поддержка для расширения хозяйства.
"Хачмазский "Друг МСБ" проинформировал меня о государственных льготных кредитах, необходимых для этого документах и оказал информационную поддержку. Благодаря льготному кредиту мне удалось расширить хозяйство", - сообщил предприниматель.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре