https://news.day.az/economy/1139384.html Азербайджан значительно увеличил производство сельхозпродукции
Азербайджан значительно увеличил производство сельхозпродукции
В Азербайджане в январе-июне текущего года стоимость всей произведенной сельскохозяйственной продукции по фактическим ценам превысила 3675,8 миллиона манатов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
От общего показателя 1 902,2 миллиона манатов пришлись на долю животноводства, 1 773,6 миллиона манатов - на долю растениеводческой продукции, говорится в отчете Госкомстата.
Отметим, что за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство сельхозпродукции выросло на 13 процентов, в том числе, по животноводческой продукции - на 2,9 процента, по растениеводческой - на 25,6 процента.
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