Сегодня в Баку состоялась XIV ежегодная конференция для банков-партнеров "Эволюция платежей: настоящее и будущее", организованная ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и платежной системой Visa. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В мероприятии участвовали банки-партнеры Банка УРАЛСИБ, компании-поставщики банковского оборудования и технологических решений - Diebold Nixdorf, "АТМ АЛЬЯНС", "КМ Альянс", INPAS, Ingenico, FinStream и Fresh Capital. Всего в работе конференции приняло участие свыше 30 банков-партнеров.

Эксперты Visa и "БАНК УРАЛСИБ" вместе с другими участниками конференции обсудили актуальные проблемы в области развития карточного, эквайрингового и электронного бизнеса в банковском секторе, а также рассмотрели перспективные платежные технологии и инновации.

Наряду с традиционной официальной частью мероприятия участники смогли посетить интерактивный тренинг для усовершенствования профессиональных и личностных навыков.

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