Во время встречи в Тегеране министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр дорог и градостроительства Ирана Мухаммед Эслами обсудили вопросы взаимного экономического сотрудничества и реализации совместных автомобильных проектов.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на иранские СМИ, на встрече стороны обсудили строительство автострады между азербайджанской и иранской Астарой, совместного пограничного моста и нового грузового терминала для соединения сети автострад Азербайджана с иранским проектом Рашт-Астара, передает Day.Az.

Эслами в своей речи приветствовал теплые, тесные и стратегические отношения между двумя странами и сообщил, что мероприятие является хорошей возможностью для устранения барьеров на пути развития транспортных связей. Также иранский министр подчеркнул важность проекта Астара-Астара с точки зрения его роли в транспортном коридоре "Север-Юг".

Гулузаде, в свою очередь, пообещал, что Азербайджан приложит максимум усилий для улучшения экономических и торговых связей с Ираном.

Министр транспорта, связи и высоких технологий находится в Иране для участия в 25-й Иранской международной выставке электроники, компьютерной техники и информационных технологий ELECOMP 2019.

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