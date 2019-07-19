Рекордная сделка на Бакинской фондовой бирже
15 июля текущего года на торговой платформе Бакинской фондовой биржи (БФБ) была проведена репо сделка на сумму 78,6 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ, передает Day.Az.
Как отмечено в сообщении, это рекордная сумма по сделкам за день с 2014 года.
Объем репо операций за январь-июнь текущего года составил 437,8 миллиона манатов.
Как сообщается, за последние два года наблюдаются темпы роста в репо операциях. Так, если в первом полугодии 2017 года объем таких сделок составлял 11,6 миллиона манатов, то в 2018 году за первые шесть месяцев этот показатель вырос до 466,2 миллиона манатов.
Как сообщили в БФБ, государственные облигации, эмитированные министерством финансов Азербайджана, пользуются высоким спросом в качестве предмета репо. Также сделки репо заключаются по нотам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и корпоративным облигациям.
За первое полугодие этого года стоимость государственных облигаций составила 60,7 процента (265,7 миллиона манатов), нот ЦБА - 37,7 процента (165,2 миллиона манатов), облигаций SOCAR - 1,6 процента (4,1 миллиона долларов).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре