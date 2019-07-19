Компания Azercell Telekom, целью которой является улучшение качества жизни путем внедрения передовых технологий, продолжает организовывать бесплатные офтальмологические обследования.

Таким образом, за последние три месяца текущего года более 230 человек воспользовались услугами "Мобильной Глазной Клиники'' Azercell. За период своей 8-летней деятельности "Мобильная Глазная Клиника'', оснащенная новейшим оборудованием, посетила школы-интернаты и дома для престарелых, расположенные не только в Баку, но и в регионах Азербайджана, и тем самым обслужила более 7500 человек. Во время этих обследований было назначено необходимое лечение и розданы оптические очки. Услугами "Мобильной Глазной Клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы.

Отметим, что обследование и лечение проводится Общественным Объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi", при поддержке Azercell.

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