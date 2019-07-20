Азербайджан и Иран ведут переговоры о совместном производстве и запуске спутника, заявил в интервью Trend министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в Тегеране, передает Day.Az.

Глава коммуникационного ведомства находится с визитом в Иране с целью участия в 25-й Международной выставке компьютеров и электроники Iran Al-kamp 2019, а также четырехсторонней встрече с коллегами из России, Ирана и Турции.

По словам министра, Azercosmos имеет прямые контакты с соответствующими организациями Ирана.

"На данный период две страны ведут переговоры по этому вопросу. Я предполагаю, что в ближайшее время они могут прийти к соглашению", - отметил министр.

До настоящего времени Азербайджан запустил два спутника связи Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky, который предлагает услуги зондирования.

Как ранее сообщал Trend, Азербайджан и Иран обсуждают совместное производство спутника зондирования Земли.

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