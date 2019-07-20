22 июля 1875 года Гасан беком Зардаби была учреждена первая азербайджанская газета "Əkinçi". Она является основоположником Национальной прессы Азербайджана, которая в этом году отмечает 144-ю годовщину. Лидер телекоммуникационного рынка страны компания Azercell Telekom высоко ценит заслуги прессы, которая играет исключительную роль в пропаганде национальных и общечеловеческих ценностей, освещает самые актуальные вопросы мировой повестки, а также процессы, происходящие в стране, и поздравляет журналистов с этим знаменательным днём.

Так, в День национальной прессы пользователи тарифного пакета "Mediacell" получат 1875 бесплатных минут для разговоров внутри сети в подарок от Azercell. Чтобы воспользоваться подарочными минутами, достаточно 22 июля в течение дня отправить ключевое слово 1875 на короткий номер 5005. Абоненты тарифного пакета "Mediacell" смогут воспользоваться бонусными минутами в течение 30-ти дней с момента подключения к кампании.

Azercell, первый мобильный оператор, предложивший специальный тарифный пакет для представителей прессы "Mediacell", всегда поддерживал проекты, способствующие развитию журналистики в нашей стране, и осуществлял множество инициатив в этом направлении. Компания внесла свой вклад в профессиональное развитие журналистов и способствовала перенятию ими международного опыта, организовав семинары и информационные сессии с участием приглашенных из-за рубежа тренеров. Отметим, что более 400 журналистов приняли участие в курсах английского языка, организованных компанией Azercell.

Azercell поздравляет всех представителей средств массовой информации с Днем национальной прессы и желает больших успехов в их деятельности!

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