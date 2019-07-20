19 июля был проведен совместный семинар, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска Азербайджана на тему "Развитие существующего бизнеса и финансовый поток".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Предприниматели были проинформированы о реализации бизнес-идей, маркетинговой стратегии, составлении планов доходов и расходов, управлении денежными потоками и других методах развития бизнеса, а также получили ответы на свои вопросы.

Такие образовательные мероприятия будут продолжены Агентством МСБ для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

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