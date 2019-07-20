Посол Южный Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп посетил Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи с председателем правления МСБ Орханом Мамедовым были обсуждены вопросы о сотрудничества в микро, малых и средних сферах предпринимательства и обмен опытом.

Было отмечено что, с учетом успешного развития сектора МСБ в Корее, Агентство заинтересовано в изучении наилучшей международной практики в области МСБ, включая корейский опыт.

В то же время стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества с Корейским агенством малого и среднего предпринимательства и стартапов (KOSME), обменом опытом в фондах развития МСБ, оказании механизма поддержки МСБ и платформе для государственно-частного партнерства.

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