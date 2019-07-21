В первом полугодии текущего года 32,8 процента женщин-предпринимателей зарегистрированы в Баку, 17,1 процента в - Аранском экономическом районе, 16,2 процента в Гянджа-Газахском, а остальные - в других экономических регионах, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Доля женщин-предпринимателей в Баку (23,2 процента), Гянджа-Газахском (25,7 процента) и Лянкяранском (22,6 процента) экономических районах выше средней по стране.

Основная часть потенциальных бизнесменов, намеревающихся заняться предпринимательством, зарегистрирована в Баку (30,4%), Аранском (20,4 процента), Гянджа-Газахском (13,6 процента) и Лянкяранском (9,9 процента) экономических районах.

Из числа индивидуальных предпринимателей 78,4 процента - мужчины, а 21,6 процента - женщины.

Женщины составляют 27,2 процента от общего числа предпринимателей в "сельском, лесном и рыбном хозяйстве", 25,4 процента - в сфере "услуг в других секторах" и 20,7 процента - в сферах торговли, ремонта транспортных средств.

За отчетный период пять из каждых шести предпринимателей регистрировались в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, торговли, ремонта транспортных средств, услуг в других областях и транспортно-складских комплексов.

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