Трансадриатический трубопровод (TAP) и "Южный газовый коридор" (ЮГК) в целом являются результатом комплексной координации между странами, компаниями и строительными технологиями.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на консорциум TAP, об этом сказал менеджер по внешним связям TAP в Италии Давид Семпио, передает Day.Az.

"TAP - это история успеха. Это история сотрудничества между разными народами и культурами. История, где технологии обеспечивают экологическую, социальную и экономическую безопасность", - сказал он.

Семпио добавил, что консорциум TAP всегда уделяет большое внимание таким вопросам, как защита морской и сухопутной среды и активное участие заинтересованных сторон.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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