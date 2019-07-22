https://news.day.az/economy/1140218.html Азербайджан и Иран обсудят сотрудничество в железнодорожной сфере
Азербайджан и Иран обсудят сотрудничество в железнодорожной сфере
Замминистра дорог и градостроительства Ирана и директор компании "Иранские железные дороги" Саид Расули находится с визитом в Азербайджане, сообщили в понедельник Trend в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az.
Согласно информации, Расули проведет встречи с главой ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, министром экономики и другими официальными лицами.
Стороны обменяются мнениями по вопросам совершенствования системы "единое окно" на Астаринском таможенном пункте, обсудят сотрудничество в железнодорожной сфере в целом, в том числе текущую ситуацию на железной дороге Решт-Астара.
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