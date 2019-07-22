Популярная Сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники подготовила интересный подарок для представителей отечественных СМИ

Как известно, лучший подарок для журналиста - это информация. В преддверии Дня журналистики, сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники Maxi.az организовала необычный и интересный подарок для журналистов и блогеров Азербайджана. Представители ряда информационных веб-сайтов нашей страны, а также несколько популярных представителей блогосферы были приглашены для участия в необычном Пресс-туре. В течение этого Пресс-тура представители местных СМИ смогли заглянуть "за кулисы" известного национального бренда Maxi.az и подробно познакомиться со всей внутренней структурой этой успешной Сети.

В начале для журналистов была проведена подробная экскурсия по офисам компании "Integral", розничной сетью магазинов которой и является Maxi.az. От руководителя Маркетингового отдела Арзу Мустафаевой журналисты узнали, что компания "Integral" уже более 20 лет успешно работает на рынке телекоммуникационных услуг Азербайджана и представляет собой крупную мультибрендовую компанию, оказывающую свои услуги по всей республике. Магазины розничной сети "Maxi.az" представлены в таких городах, как Баку и Сумгайыт, с центральным магазином-флагманом, расположенном в Торговом центре "Ganjlik Mall". Руководитель отдела маркетинга Арзу Мустафаева показала журналистам все основные департаменты компании и познакомила их с ведущими менеджерами. Журналисты задали интересущие их вопросы директору компании Илькину Гасымову, HR менеджеру Ильгару Бабазаде, менеджеру (Информационного центра) Call центра Кямале Алиевой, руководителю Отдела программы лояльности клиентов Bonus Plus Асифу Гурбанову. Получив обширную информацию о деятельности всей компании и главном направлении её деятельности - сети Maxi.az, журналисты отправились ознакомиться с её главной гордостью - Академией качества.

Отметим, что Академия качества компании Integral действительно уникальна и не имеет аналогов во всей республике. Здесь, при помощи современных тренингов, готовят не просто продавцов, а профессиональных продавцов-консультантов, способных помочь совершить выгодную и своевременную покупку любому типу клиентов. Интересная, современная методология, правильный психологический подход, оборудованные комнаты-макеты (в частности, комната-макет магазина Maxi.az) - всё это помогает Академии качества выпускать из своих стен настоящих профессионалов своего дела. Ведущий тренер Академии Нурана Алиева провела для журналистов ознакомительный тренинг "Чемпионы продаж", во время которого они узнали много нового и вооружились реальными инструментами успешной продажи, способными помочь превратить общение продавца и покупателя во взаимовыгодную сделку.

После праздничного угощения в ресторане "Нахыш", группа журналистов отправилась на практические занятия после проведённого тренинга во флагманский магазин сети Maxi.az, расположенный в популярном Торговом центре Гянджлик Молл. Здесь представителей СМИ переодели в яркие майки продавцов-консультантов Maxi.az и они попытались применить на практике все те знания, которые получили в Академии качества. Кто-то из них действовал более успешно, кто-то менее, но главное - все они убедились в том, что компания Integral и её сеть Maxi.az самое большое внимание в своей работе уделяют людям, а именно - удовлетворённости клиентов и прогрессу своих сотрудников.

Все журналисты остались очень довольны пресс-туром и поблагодарили компанию Integral и ее сеть Maxi.az за столь интересный, интерактивный и познавательный подарок в день 144-летия Национальной прессы.

На сегодняшний день Integral - это крупная мультибрендовая компания, осуществляющая торговлю и качественное сервисное обслуживание в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, а также в большинстве регионов Азербайджана, представляя продукцию следующих именитых брендов: Samsung, Lenovo, ZTE, Huawey, Kenwood, Gorenje, Delonghi, Braun, Vitek, Polaris, Maxwell, Rondell и других., так же Integral - является крупнейшим дистрибьютором компании Azercell

Maxi.az - это успешный, амбициозный проект компании Integral. Это сочетание обширного опыта и новых идей, многие из которых еще не воплощались на рынке Азербайджана.

Официальный сайт - https://maxi.az

Instagram - @maxiaz.shop

Контактный номер - *0900.

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