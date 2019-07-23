20 июля 2019 года в Баку прошел второй любительский марафон, организованный пятизвездочным отелем Pullman Baku.

Марафон прошел в центральном ботаническом саду. Точками старта и финиша был Pullman Baku. После прибытия на террасе отеля участников ждал полезный завтрак и детокс-напитки. Во время завтрака участникам удалось познакомиться, пообщаться и весело провести время.

В забеге участвовало более 50 человек. Участник, занявший 1-е место, пробежал марафон за 17 мин. 10 сек. Первой тройке победителей были вручены ценные подарки от организатора марафона Pullman Baku и спонсора Azer Turk Laser Clinic.

Участница забега под номером 010 пришла на финиш первой среди женщин. Ей также были вручены ценные подарки от организатора марафона Pullman Baku и спонсора Azer Turk Laser Clinic.

Pullman Baku - 5-звездочный отель, активно пропагандирующий здоровый образ жизни.

На следующее спортивное мероприятие Pullman Baku CrossFit, которое пройдет уже в ближайшее время, можно записаться по номеру +994 12 538 90 90.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!