В ценовой ситуации на агропромышленном рынке наблюдается повышение цен, что приводит к недовольству покупателей.

Цена на товар не является постоянной величиной, подвержена изменениям от целого ряда факторов и отражает интересы всех участников рынка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Здесь, к сведению покупателей, следует отметить, что цены на рынке формируют не только фермеры, а определенные структуры, в том числе посредники, которые порой зарабатывают больше производителей.

Действуют также законы спроса и предложения. То, что поставляется на рынок, зависит также от покупательской способности населения, при этом потребители покупают основные товары независимо от повышения цен.

Итак, каждый фермер, планируя посевы, рассчитывает на определенный уровень урожайности, прогнозируя свои доходы, которые, кстати, за один сезон меняются несколько раз. Причиной могут быть следующие факторы: засушливое лето, дождь, град, недостаточное количество корма, пришедшая вдруг в негодность техника.

Вот что говорит житель села Араб Хачмазского района: "Вот уже 10 лет занимаюсь выращиванием овощей. В этом году 1 га земли засеял помидорами. Урожай хороший, где-то 20-25 тонн, больше, чем в прошлом году, хотя не созрел еще. Думаю в течение 10 дней помидоры созреют и цены стабилизируются, упадут".

А вот высказывание жителя села Идрисоба Хачмазского района Замина Алимарданлы: "Я родился и вырос в этой деревне. У меня 15-20 гектаров земли. По сравнению с прошлым годом цены в этом году нас удовлетворили, то есть поднялись, и это нас радует. У нас северный район, урожай зреет поздно. Вот черешню еще не собрали".

Итак, можно сделать выводы,что цены на сельхозпродукты у нас меняются под воздействием погодных условий, платежной способности, себестоимости, сезонности, региона, конкурентности, искусства продавца.

Цены отражают интересы всех участникоа рынка: производитель должен оправдать вложенные средства, покупатель - оправдать стоимость приобретенного товара.

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