В Баку пройдет третья Генеральная ассамблея молодежной сети предпринимателей исламских стран - ФОТО
В октябре текущего года в Баку планируется проведение третьей Генеральной ассамблеи молодежной сети предпринимателей исламских стран (ICYEN).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии примут участие представители 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества, а также стран-нечленов. В целом, на мероприятии с участием 70 стран будет дана информация о благоприятной бизнес-среде в Азербайджане, государственной поддержке, оказываемой в нашей стране развитию малого и среднего бизнеса, мерах, принятых в этом направлении. Будут организованы двусторонние встречи местных и иностранных инвесторов для привлечения в страну иностранного капитала.
Об организации третьей Генеральной ассамблеи молодежной сети предпринимателей исламских стран в Баку 23 июля подписан трехсторонний протокол о сотрудничестве между Агентством развития малого и среднего бизнеса, Евразийским региональным центром Форума молодежи исламского сотрудничества и Генеральным штабом Форума.
Документ подписали председатель правления агентства Орхан Мамедов, генеральный директор Евразийского регионального центра форума молодежи исламского сотрудничества Элмеддин Мехтиев и генеральный директор Форума молодежи исламского сотрудничества Расул Омаров.
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