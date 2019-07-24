Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 июля составил 42,1 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 23,6 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 94,2804 маната до 94,5300 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 6,73 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (15,4 тысячи долларов - 26,3 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (6,7).

Объем осуществленных операций РЕПО составил 11,8 миллиона манатов.

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