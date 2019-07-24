В Уджарском районе на засаженном по китайской технологии хлопковом поле с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произведено опыление химикатами для уничтожения красного паутинного клеща. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства. БПЛА впервые применяется в Азербайджане, как средство борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

Операцию провели ведущий научный сотрудник лаборатории контроля над болезнями и вредителями Этибар Ибрагимов и научный сотрудник отдела по селекции растений НИИ растениеводства Зохраб Гарибов.

Химическая борьба с помощью дронов заинтересовала фермеров.

Отметим, что поверхность почвы хлопкового поля, засаженного по китайской технологии, покрывается полиэтиленом, и поливка осуществляется капельным методом. Поэтому специалисты решили, что вместо тяжелой техники целесообразнее использовать дроны.

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