Китайская компания может производить бытовую технику в Азербайджане
Вице-президент китайской компании China CAMCE Engineering Ванг Юханг на встрече с министром экономики Шахином Мустафаевым рассказал о проектах, которые будет реализовывать в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.
На встрече были обсуждены вопросы создания в Азербайджане аграрно-индустриального парка, совместного с китайской компанией предприятия по переработке сельхозпродукции, деятельность китайского партнера в промпарках и кварталах, а также создание предприятий по производству сельскохозяйственной и бытовой техники.
"Торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются, а китайские компании, благодаря созданию благоприятной деловой среды в Азербайджане здесь работают и осуществляют совместные проекты", - сказал министр экономики.
Представители китайской компании ознакомились с условиями в промышленных кварталах в Гаджигабульском и Сабирабадском районах.
China CAMCE Engineering в апреле этого года подписала соглашения о сотрудничестве с некоторыми местными компаниями
Между China CAMCE Engineering (CAMCE) и азербайджанской AS Qrup İnvestment подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере осуществления крупных проектов.
По соглашению китайская компания будет оказывать финансовую и консультационную поддержку компании "AS Qrup İnvestment" по двум направлениям - создание агропромышленно-логистического центра и расширение логистической базы.
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