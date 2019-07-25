https://news.day.az/economy/1141306.html Израиль и Азербайджан будут сотрудничать в сфере IT
Израиль и Азербайджан будут сотрудничать в сфере IT
Израиль и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании с целью формирования национальной информационной системы в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум был подписан заместителем председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустамом Шахбазовым и президентом компании "Ofek Aerial Photography" Давидом Перетцем.
Израильская сторона будет выступать в качестве консультанта и оказывать поддержку правительству Азербайджана.
Как отметил Перетц, ведется изучение состояния национальной информационной системы в Азербайджане и в дальнейшем для создания инфраструктуры будет использован опыт передовых стран.
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