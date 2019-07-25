Переход к единой национальной системе информационного пространства является результатом проведенных реформ в Азербайджане, направленных на инновации и внедрение новейших технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг председатель Государственного агентства социальных инноваций и услуг (служба ASAN) при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на конференции "Основы создания национальной системы информационного пространства", стартовавшей сегодня в Баку.

По словам Мехтиева, новая информационная система улучшит, в том числе, и качество и уровень услуг ASAN.

"Внедрение этой системы позволит более оперативно оказывать услуги населению, а также сыграет незаменимую роль в реализации инфраструктурных проектов не только в Баку, но и в регионах", - сказал Мехтиев.

Он отметил, что Азербайджан на сегодняшний день находится в числе стран, которые целенаправленно внедряют цифровые решения в различные сферы экономики. Это - составная часть реформ, которые будут продолжаться в стране и дальше.

"В Азербайджане создана правовая база и имеются все условия для дальнейшего развития инновационных подходов, соответствующих современным требованиям", - отметил Мехтиев.

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