https://news.day.az/economy/1141345.html Сколько зарабатывают мобильные операторы в Азербайджане? - ЦИФРЫ
Сколько зарабатывают мобильные операторы в Азербайджане? - ЦИФРЫ
В январе-июне 2019 года предприятия информации и связи в Азербайджане оказали услуги на 999,8 миллиона манатов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
72,1 процента услуг были оказаны населению.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимость информационных услуг и услуг связи увеличилась на 15,8 процента. 82,5 процента доходов этой сферы пришлись на долю негосударственного сектора.
42,2 процента, или 421,5 миллиона манатов из этой прибыли пришлись на мобильную связь.
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