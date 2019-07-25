В январе-июне 2019 года предприятия информации и связи в Азербайджане оказали услуги на 999,8 миллиона манатов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

72,1 процента услуг были оказаны населению.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимость информационных услуг и услуг связи увеличилась на 15,8 процента. 82,5 процента доходов этой сферы пришлись на долю негосударственного сектора.

42,2 процента, или 421,5 миллиона манатов из этой прибыли пришлись на мобильную связь.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!