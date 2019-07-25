Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузии - SOCAR Georgia Gas - приобрела 94 новых газопровода, сообщает Day.Az со ссылкой на bizzone.info.

Согласно информации, решением правительства Грузии газопроводы проданы компании за 8,3 миллиона долларов.

Сеть газопроводов охватывает всю Грузию, большинство из них находятся в Зестафонском, Каспском и Ланчхутском районах.

По условиям сделки, SOCAR Georgia Gas полностью оплатит стоимость приобретенной недвижимости за 18 лет.

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