https://news.day.az/economy/1141470.html Азербайджан увеличил производство легковых автомобилей
Азербайджан увеличил производство легковых автомобилей
За первую половину текущего года в сферах производства машин и оборудования, иных транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукция на 129,1 миллиона манатов.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, по сравнению с отчетным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 83,6 процента, машин и оборудования - на 10 процентов, а иных транспортных средств - на 1,8 процента.
За первое полугодие 2019 года было произведено 747 тракторов и 1112 легковых автомобилей.
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