Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 июля составил 10,27 миллиона манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 10,25 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 13,5 тысячи маната. За день были заключены 5,02 тысячи сделки по акциям.

Официальный курс на 25 июля составляет 1,7 AZN/USD.

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