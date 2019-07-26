О синдроме хронической усталости впервые сообщалось во второй половине прошлого века. В литературе можно встретить другие названия, такие как "синдром менеджера" или "астенический синдром".

Быстро развивающиеся мегаполисы, ускорившийся темп жизни, созданные новые технологии, создают волну информационного изобилия. Загруженный мозг человека теряет способность не только запоминания, даже восприятия информации. Однако будет неправильно все проблемы связывать с технологиями. Существует ряд различных факторов: нерегулярное и несбалансированное питание, увеличение количества населения в городах и уничтожение растительности, гипоксия (кислородное голодание) у офисных работников, низкие показатели гемоглобина и развивающаяся анемия, повторные вирусные инфекции в течение года, длительное использование лекарств, особенно при хронических заболеваниях, физическая неактивность и т. д. В результате многочисленных исследований было установлено, что, когда человек чувствует усталость, в организме накапливаются вещества, продукты неоконченного метаболизма. Эти неоконченные продукты обмена, вызывают мышечную боль, боль во всём теле, слабость, усталость. Таким образом, синдром хронической усталости является проявлением нарушенного метаболизма.

Основные признаки синдрома хронической усталости

Страдающие синдромом хронической усталости часто выражают следующие жалобы: "сильно уставшая, чувствую себя слабой", "все тело болит, как избитая", "вроде отдыхала, но моя усталость так и не прошла", "все тянет ко сну", и связывают эти проявления с простудой.

Как можно избавиться от синдрома хронической усталости

Чтобы избавиться от усталости, люди используют разные средства: некоторые употребляют энергетические напитки, некоторые алкоголь, некоторые принимают успокоительные средства. В результате человек еще больше втягивается в порочный круг. Это приводит к серьезным кризисам, увеличивая количество жалоб и приводя к различным заболеваниям.

Чтобы избавиться от синдрома хронической усталости: придерживайтесь правильного и сбалансированного питания, проводите больше времени на свежем воздухе, корректируйте ночной сон, спите не менее 7-8 часов и обратитесь к врачу для восстановления нарушенного метаболизма. Синдром хронической усталости может привести к различным последствиям: вначале это проявляется снижением умственной работоспособности, ослаблением памяти, увеличением восприимчивости к инфекциям, склонности к аллергиям, а в дальнейшем к интеллектуальным, психологическим и сексуальным расстройствам.

Позаботьтесь о своем здоровье, найдите время расслабиться и сосредоточьте свое внимание на положительных и позитивных моментах. Жизнь прекрасна, умейте наслаждаться ею. Будьте здоровы!

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