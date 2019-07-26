ОАО "Аграрные закупки и снабжение" руководствуется принципами эффективного и рационального использования государственных средств, обеспечением качественной продукцией и безопасными продуктами питания, поддержкой местных производителей, передает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Как говорится в сообщении, в целях гибкого и правильного управления, важным для организации является встреча с местными фермерами и производителями для близкого знакомства, улучшение качества продуктов питания, региональной инфраструктуры, включая региональные офисы, передает Day.Az.

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" планирует следить за правильной работой контрольно-пропускных пунктов, складов и логистики по всей стране в течение следующих двух лет. С этой целью глава акционерного общества и несколько менеджеров посетили региональные офисы и склады в Шамахы, Загаталt, Исмаиллы, Габале, Огузе, Шеки, Гахе и Балакане. В связи с этим руководитель компании и должностные лица на месте общались с местными фермерами и местной исполнительной властью, побывав в Гахском и Загатальском районах. В Центре Гейдара Алиева в Загатале состоялась масштабная встреча с фермерами и производителями продуктов питания, на которой присутствовали глава исполнительной власти Мубариз Ахмедзаде и глава Загатальского регионального отделения УВД. Фермерам, участвующим во встрече, была предоставлена ​​подробная информация о целях организации, о её будущей деятельности и текущих проектах.



На встрече присутствовали фермеры и производители продуктов питания, которые также сотрудничали с ОАО "Аграрные закупки и снабжение". Продукцией, производимой местными фермерами, снабжаются государственные учреждения.



Согласно уставу, Акционерное общество должно также поощрять фермеров, содействуя им в экспорте продукции в зарубежные страны. В связи с этим компания предлагает фермерам помощь и сотрудничество. Таким образом, фермеры в соответствии с местом проживания могут обращаться в региональные офисы и получать подробную информацию.

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