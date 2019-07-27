Одна из главных целей Президента Азербайджана Ильхама Алиева - развитие сельского хозяйства страны. В последние годы этой сфере уделяется большое внимание на государственном уровне.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал заведующий отделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что по поручению главы государства, сельскому хозяйству и предпринимателям этой сферы оказывается материальная поддержка, предоставляются льготные кредиты. "Фермерам выделяются большие субсидии, они обеспечиваются техникой и другими средствами. Создаваемые в стране агропарки нацелены на достижение революционных результатов в развитии экспортного потенциала. Поэтому за прошедшие месяцы в производстве сельхозпродукции наблюдался большой рост. Бесспорно, производимая продукция обеспечивает продовольственную безопасность республики. С другой стороны, выходя на зарубежные рынки, фермеры получают большие доходы", - сказал завотделом министерства.

Гусейнов добавил, что Азербайджан в поисках новых рынков экспорта. "Шаги, предпринимаемые государством в этом направлении, уже дают плоды. Одной из сфер, которой, по поручению Президента Азербайджана, выделяются субсидии, является пчеловодство. Пчеловоды уже получают достаточную поддержку от государства. В результате проводимой работы возросло производство меда и в прошлом году потребности внутреннего рынка в меде были полностью обеспечены. Сейчас пчеловоды начали активно работать по поставкам азербайджанского меда на зарубежные рынки, что принесет еще больше валюты стране", - сказал завотделом министерства.

Он добавил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в аграрной сфере страны проводятся серьезные реформы. "Благодаря проводимым реформам аграрная сфера вступила в новый этап развития, и одной из главных целей этих реформ является поддержка в различной форме производства сельскохозяйственной продукции. Расширяются возможности более эффективного использования субсидий фермерами. Новые правила отражены в указе, подписанном главой государства, где предусматривается объединить многие виды субсидий и предоставлять их в единой форме. В связи с этим министерство сельского хозяйства приступило к широким просветительским работам. Государственные центры аграрного развития проводят встречи с фермерами, разъясняя новые правила, связанные с субсидиями", - сказал Гусейнов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!