Такие фразы и вопросы, как "Что делать, чтобы ребенок заснул?", "Ребенок сам не спит и мне не дает спать", "Ребенок перепутал день и ночь", часто звучат в каждом доме, где есть ребенок. Нормальный сон младенцев является очень важной проблемой с точки зрения их здоровья и материнского комфорта. Здоровье ребенка напрямую зависит от режима сна. Совершенствование иммунной системы и рост ребенка происходят только ночью. Сон является ключевым элементом развития ребенка. В первые два года жизни дети проводят в среднем 9500 часов во сне и 8000 часов без сна. В этой статье обсуждается информация, связанная со сном, схемы сна и улучшение сна у младенцев.

Что такое сон? Сон - это временное, циклическое исчезновение внутреннего круга организма, которое можно обратить серьезными и разнообразными сигналами. Синтез гормона мелатонина в организме обеспечивает сон.

Каким должен быть сон у детей? У новорожденных определяются три состояния сна: активное состояние (50%), спокойное состояние, неопределенное состояние.

Возраст ребенка Ночной сон Дневной сон Общая продолжительность сна 1 месяц 8 часов 30 минут 7 часов (3 раза) 15 часов и 30 минут 3 месяц 10 часов 5 часов (3 раза) 15 часов 6 месяц 11 часов 3 часа 15 минут (2 раза) 14 часов 9 месяц 11 часов 3 часов (2 раза) 14 часов 12 месяц 11 часов 2 часа 30 минут (2 раза) 13 часов 40 минут

Улучшение режима сна у детей. Чтобы дети чувствовали себя комфортно, необходимо следовать нескольким правилам. Рекомендуется сначала адаптировать среду (свет, звук, температура). В комнате, где спит ребёнок нельзя включать полное освещение комнаты. Потому что темная комната идентична биологическому ритму ребенка. Довольно тихая обстановка может быть для ребёнка чужой. Поэтому, необходимо ласкать его слух добрыми словами и напевать колыбельную. Для детского комфортного сна температура составляет 20-24 градуса. Чтобы подготовить ребенка ко сну, перед сном обязательно стоит провести ритуалы. Можно выполнить некоторые действия для этого: прохладный душ, детский массаж, расслабляющая музыка или напевание колыбели, грудное вскармливание или дать соску, удаление газиков, пеленание.

Ночное питание: в течение первых 3 месяцев можно кормить 1-2 раза на ночь. В 3-6 месяцев можно кормить 1 раз в течение ночи, а старше 6 месяцев кормление ночью не рекомендуется. Чрезмерное питание может вызвать боль в области живота. Следуя всем этим правилам, можно улучшить режим сна ребенка. Если проблема со сном сохраняется после всех этих процедур, необходимо обратиться к врачу. Полноценный сон ребенка - это защита его здоровья.

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