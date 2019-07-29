Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги по всей республике. Очередные наблюдения были проведены в Самухском районе.

Как сообщили в понедельник Trend из агентства, сотрудники провели мониторинги на виноградниках Самухского района площадью 309 гектаров, на которых выращиваются сорта "Каберне", "Шираз", "Мадраса", "Шардоне", "Ркацители", "Мерло", "Саперави" и другие, передает Day.Az.

В ходе наблюдений был установлен факт заражения гроздевой листоверткой (Polychrosis botrana Schiff) примерно одного гектара виноградника "Ркацители" общей площадью 24 гектара.

На зараженном участке были приняты меры химической борьбы с вредителем, и виноградник был взят под контроль фитосанитарных специалистов агентства.

Отметим, что гусеницы гроздевой листовертки на этапе созревания винограда, перемещаясь с одной виноградины на другую, повреждают и способствуют гниению ягод.

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