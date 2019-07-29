"Azercell Telecom", стремящийся сделать новейшие тенденции глобальных информационно-коммуникационных технологий более доступными, вступая в новую цифровую эпоху своей деятельности, в июле-августе запускает новый проект "Цифровой мир в регионах". На этот раз мобильный оператор, начиная с Нахчывана, посетит такие регионы, как Агдам, Барда, Тертер, Мингячевир, Евлах, Гянджа, Шамкир, Товуз, Газах, Шеки, Загатала, Исмаиллы, Шамаха, Габала, Гейчай, Сумгайыт, Губа, Хачмаз, Гусар, Сабирабад, Ширван и Лянкяран, тем самым продолжая свою деятельность по повышению уровня цифровой грамотности в стране.

С целью ускорить интеграцию в мир технологий и расширения сети 4G по всей стране, только за последние полгода Azercell инвестировал 63 млн манатов в развитие телекоммуникационной отрасли в стране. В результате было установлено 1007 новых станций LTE, а общее количество сайтов компании превысило 7000.

Будучи еще одной возможностью продемонстрировать свои технологические инновации, фестиваль "Цифровой мир в регионах" ознакомит участников с разнообразием обновленных цифровых решений компании Azercell, преимуществам мобильных устройств, позволяющих сделать повседневную жизнь и работу человека более комфортной и эффективной. Здесь будут доступны новые цифровые продукты Azercell - приложения "Kabinetim", услуги "BuludCinema", "TelekomTv", мобильные интернет-устройства и онлайн-база www.azercellim.com, тарифные пакеты "Serbest", "GencOL" и "Sade" с возможностью экономии расходов на связь. В рамках мероприятия, которое пройдет под новым лозунгом компании "Создай свой цифровой мир", будут организованы различные программы, конкурсы, интеллектуальные и развлекательные игры, а также вручены подарки участникам. На мероприятие также будут приглашены участники социальной кампании "İmzanı Tanıt", созданной по инициативе Azercell. Отметим, что призыв "İmzanı Tanıt", который в короткие сроки создал резонанс в социальных сетях, отражает идею развития как предпринимательской среды в нашей стране, так и развития исторического и национального культурного наследия.

Кроме того, в рамках данного проекта "Мобильная стоматологическая клиника" и "Мобильная глазная клиника" Azercell организует обследование и лечение детей, лишенных родительской опеки, нуждающихся семей и престарелых. В качестве подарка Azercell раздаст детям школьные принадлежности.

Следите за последними новостями фестиваля посредством официальных страниц Instagram и Facebook компании Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az.

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".

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