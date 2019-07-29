В четверг, 25 июля, Pullman Baku провел очень интересную винную дегустацию.

Гости, пришедшие на мероприятие, в один миг оказались во Франции. В уютном зеленом уголке отеля Pullman Baku проходила дегустация вин линейки Chabiant. Воздух был пропитан мягким и нежным ароматом розовых кустарников и олеандра, а легкий ветерок добавлял свежести. Внимание гостей привлекла единственная в Азербайджане площадка для любимой французами игры петанг. Chabiant Winery предоставил для дегустации 6 видов вина. Изысканные и незабываемые на вкус закуски, специально подобранные шеф-поваром пятизвездочного отеля Pullman Baku Эльчином Лютфалиевым, никого не оставили равнодушным.

Во время вечера звучал зажигательный микс от диджея.

Цветные огоньки террасы, которая освещается посредством солнечнной батареи, придавали вечеру особый шарм.

Гостям настолько понравилась необычная и приятная атмосфера, что по их просьбе Pullman Baku решил провести еще одну дегастацию вина 8 августа.

Если вы тоже хотите оказаться во Франции, не выезжая из Баку, звоните и записывайтесь уже сейчас: +994 12 538 90 90. Места ограничены.

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