В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана прошел "круглый стол", где обсуждались механизмы альтернативного финансирования.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, с участием представителей министерств финансов и налогов, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка были обсуждены государственная поддержка в вопросе финансирования МСБ и потенциальные возможности альтернативного финансирования, передает Day.Az.

Присутствующим были презентованы исследования в рамках проекта технической помощи со стороны Исламского банка развития "Развитие правовых рамок для исламского банкинга". Основной целью проекта, осуществляемого консорциумом в составе международной İslamic Finance Advisory and Assurance Services (İFAAS) и местной EKVITA Consulting компаний, является привлечение альтернативных инвестиций и финансовых инструментов, содействие развитию банковского дела, микрофинансирования, рынка ценных бумаг и страхового рынка, создание условий для предоставления на местном рынке новых финансовых продуктов и услуг, для новых возможностей сотрудничества между компаниями, действующими в сфере финансов.

Иностранные эксперты провели презентации по механизмам альтернативного финансирования.

Отметим, что в "Стратегической дорожной карте по производству товаров потребления на уровне малого и среднего предпринимательства Азербайджана" предлагается расширение механизмов альтернативного финансирования и проведение исследований для этого.

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