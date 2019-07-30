В январе-июне 2019 года компании Азербайджана осуществили ненефтяной экспорт на 979 миллионов долларов, как показывает "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за июль месяц, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Упомянутые компании за аналогичный период прошлого года экспортировали товаров на 852 миллиона долларов, что на 15 процентов меньше новых показателей.

Объем ведущих государственных экспортеров за январь-май 2019 года составил 262 миллиона долларов, в то время, как ведущие частные компании реализовали экспорт на 272,8 миллиона долларов.

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку крупнейших за январь-июнь 2019 года.

Компания Объем экспорта в январе-июне 2019 г. (в млн $) Объем экспорта в январе-июне2018 г. (в млн $) Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 112,6 102 ОАО "Азерэнержи" 51,8 54,2 ООО "Азералюминиум" 39,8 0 ЗАО "Азерголд" 30,4 17 ООО АПК "Азерпамбыг" 11,5 0 ЗАО "АЗАЛ" 8,4 8,4 "СTS-AQRO" 5,8 10,1 ООО АПК "Азертютюн" 0,59 0

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