На что больше всего тратит средства население Азербайджана? - СПИСОК
Стоимость реализованной продукции в розничной торговой сети Азербайджана в январе-июне 2019 года возросла на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18 миллиардов манатов.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, 8,944 миллиарда манатов торгового оборота составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 9,033 миллиарда манатов - непродовольственные товары. Стоимость реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5 и 3,1 процента соответственно.
Рынок продукции за отчетный период характеризуется нижеследующими показателями:
|Наименование группы продукции
|Доход от продажи, в миллионах манатов
|По отношению к январь-июнь 2018 года, в процентах
|Розничный товарооборот
|17 977,9
|102,8
|в том числе:
|продукты питания
|8074,5
|102,6
|напитки и табачные изделия
|870,4
|100,9
|текстильные изделия, одежда и обувь
|3 236,5
|103,0
|электрические товары и мебель
|1 063,1
|102,9
|компьютеры, телекоммуникационные оборудования и товары для печати
|139,7
|104,3
|фармацевтические и лекарственные товары
|236,7
|104,5
|автомобильное топливо
|990,0
|101,8
|другие непродовольственные продукты
|3 367,0
|103,4
За отчетный период 44,9 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 4,9 процента - напитки и табачные изделия; 18 процентов - текстильные изделия, одежду и обувь: 5,9 процента - электрические товары и мебель; 5,5 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,8 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 18,7 процента - на другие непродовольственные товары.
За первую половину 2019 года 20,0 процента продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 49,0 процента - частными предпринимателями; а 31 процента - на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,8 процента, а частных предпринимателей на 0,2 процента, а на рынках и ярмарках показатель понизился на 5,3 процента.
За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 303,2 маната, что на 11,5 маната выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания, напитки и табачные изделия 150,9 маната, а на непродовольственные товары 152,3 маната.
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