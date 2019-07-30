Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством "единого окна" за июль 2019 года составил 71,8 миллиона долларов, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди стран, импортирующих азербайджанскую продукцию через "единое окно" лидирует Грузия, на долю которой приходятся 29 процентов всего экспорта. В пятерку стран, лидирующих по объему экспорта, также входят Россия (26 процентов), Иран (шесть процентов), Турция (пять процентов) и Вьетнам (четыре процента). Среди других стран, импортирующих азербайджанскую продукцию "единым окном" - Казахстан, Великобритания и Малайзия (все - по три процента) а также Швеция (один процент).

Всего в июле посредством "единого окна" было экспортировано товаров на 8,1 миллиона, что составляет 16,9 процента от общего объема.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!