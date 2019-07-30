Азербайджан экспортирует через "единое окно" на десятки миллионов
Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством "единого окна" за июль 2019 года составил 71,8 миллиона долларов, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Среди стран, импортирующих азербайджанскую продукцию через "единое окно" лидирует Грузия, на долю которой приходятся 29 процентов всего экспорта. В пятерку стран, лидирующих по объему экспорта, также входят Россия (26 процентов), Иран (шесть процентов), Турция (пять процентов) и Вьетнам (четыре процента). Среди других стран, импортирующих азербайджанскую продукцию "единым окном" - Казахстан, Великобритания и Малайзия (все - по три процента) а также Швеция (один процент).
Всего в июле посредством "единого окна" было экспортировано товаров на 8,1 миллиона, что составляет 16,9 процента от общего объема.
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