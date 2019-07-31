https://news.day.az/economy/1143077.html SOCAR о покупке доли в турецкой медиа-группе
SOCAR о покупке доли в турецкой медиа-группе
Информация о желании азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR приобрести долю в турецкой медиа-группе "Demirören", распространившаяся в турецких СМИ, не соответствует действительности. Как передает Day.Az, об этом сказали в среду Trend в SOCAR.
"Информация не соответствует действительности. У нас нет таких планов", - сказали в компании.
Отметим, что турецкие СМИ распространили информацию о том, что SOCAR хочет приобрести долю в медиа-группе "Demirören".
Как сообщается, продажа медиа-группы "Doğan", которая была приобретена "Demirören" в 2018 году, вновь на повестке дня.
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