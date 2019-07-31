Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на миллиарды
Фонд поддержки развития предпринимательства Азербайджана, действующий при министерстве экономики, до сегодняшнего дня выдал льготные кредиты на сумму 2,3 миллиарда манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду cо встречи, посвященной развитию инновативного предпринимательства.
Как сказал на встрече замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, финансирование получили более 36 тысяч предпринимателей в рамках проектов общей стоимостью 5,2 миллиарда манатов.
"За счет этих кредитов были созданы возможности для открытия 166 тысяч новых рабочих мест. При этом 1 млрд манатов кредитов был выдан за счет госбюджета, а 1,3 миллиарда манатов - за счет возвращенных кредитов. Из этой суммы 74 процента кредитов были выданы предпринимателям регионов, 26 процентов - предпринимателям, ведущим деятельность в районах города Баку", - сказал замминистра.
Мамедов отметил, что около 68 процентов кредитов были направлены в аграрный сектор, 32 процента - в различные сферы промышленности. "По линии Фонда поддержки развития предпринимательства были проведены 396 деловых форумов и встреч с участием более 52 тысяч предпринимателей", - сказал замминистра.
Он отметил, что развитие предпринимательства остается одной из важных задач государственной политики, в этом направлении будет продолжена активная работа, направленная на выстраивание прочной инновационной модели экономики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре