Многомиллионные выплаты SOCAR в госбюджет Азербайджана - ЦИФРЫ
В первом полугодии 2019 года азербайджанская госкомпания SOCAR выплатила в госбюджет Азербайджана более 741,3 миллиона манатов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Этот показатель на 2,7 процента или 19,7 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Также отметим, что в прошлом году 94 процента доходов компании пришлись на зарубежные рынки, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 34 процента. Компания продолжает изучать возможности дальнейшего расширения бизнеса в разных сегментах за рубежом.
В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.
Помимо Грузии, компания активна также в Турции, работает в Украине, Румынии, Швейцарии и Австрии.
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