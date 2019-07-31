В первом полугодии 2019 года азербайджанская госкомпания SOCAR выплатила в госбюджет Азербайджана более 741,3 миллиона манатов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот показатель на 2,7 процента или 19,7 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года.



Также отметим, что в прошлом году 94 процента доходов компании пришлись на зарубежные рынки, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 34 процента. Компания продолжает изучать возможности дальнейшего расширения бизнеса в разных сегментах за рубежом.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Помимо Грузии, компания активна также в Турции, работает в Украине, Румынии, Швейцарии и Австрии.

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