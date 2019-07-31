После длительного застоя на автомобильном рынке Азербайджана наблюдается определенная активность. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт по вопросам имущества Вагиф Гусейнов.

По его словам, обычно в летние месяцы на автомобильном рынке повышается покупательская способность. В настоящее время покупатели в основном предпочитают автомобили с маленьким объемом двигателя.

"Потребность в автомобилях с объемом двигателя более трех литров очень низкая. На этом фоне наблюдается снижение цен на эти автомобили на 5-10 процентов, а цены на автомобили с небольшим объемом двигателя стабильны", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что основной причиной подорожания автомобилей с маленьким объемом двигателя в последние 3-4 года был интенсивный рост числа компаний такси. Люди, ранее не имевшие автомобилей, стали покупать их для работы в качестве такси, что послужило подорожанию этих машин. "На сегодня же рынок такси уже заполнен, поэтому наблюдается определенная стабильность в ценах", - сказал Гусейнов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!