В Азербайджане дешевеют эти автомобили
После длительного застоя на автомобильном рынке Азербайджана наблюдается определенная активность. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт по вопросам имущества Вагиф Гусейнов.
По его словам, обычно в летние месяцы на автомобильном рынке повышается покупательская способность. В настоящее время покупатели в основном предпочитают автомобили с маленьким объемом двигателя.
"Потребность в автомобилях с объемом двигателя более трех литров очень низкая. На этом фоне наблюдается снижение цен на эти автомобили на 5-10 процентов, а цены на автомобили с небольшим объемом двигателя стабильны", - сказал Гусейнов.
Он отметил, что основной причиной подорожания автомобилей с маленьким объемом двигателя в последние 3-4 года был интенсивный рост числа компаний такси. Люди, ранее не имевшие автомобилей, стали покупать их для работы в качестве такси, что послужило подорожанию этих машин. "На сегодня же рынок такси уже заполнен, поэтому наблюдается определенная стабильность в ценах", - сказал Гусейнов.
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