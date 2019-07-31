Как говорится в информации, распространенной банком, депозитный портфель традиционно продемонстрировал рост. Так, с начала года портфель вырос на 114,212 млн. манатов или 23% и достиг 615,350 млн. манатов, в то время как депозитный портфель сектора вырос на 3%. Отметим, что в настоящее время объем портфеля достиг исторического максимума.

Комментируя финансовые показатели банка, председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов отметил: "Мы наблюдаем восстановление деловой активности, что оказывает положительное влияние на кредитование. С начала года AccessBank выдал бизнес-кредиты на сумму более 215 млн. манатов, что больше показателя за первое полугодие прошлого года на 52 млн. манатов. Мы продолжим поддерживать развитие предпринимательства в стране. Отмечу, что AccessBank остается лидером рынка в сегменте микрокредитования с 53%-ной долей. Примерно 97% кредитов банк выдает в национальной валюте. За последние два года кредитный портфель банка демонстрирует отличное качество, чему свидетельствует то, что коэффициент просроченной задолженности находится на минимальном уровне. Банк успешно сотрудничает с Фондом развития предпринимательства, Агентством по аграрным кредитам и развитию, а недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Мы продолжим активную деятельность по приоритетным направлениям стратегии развития банка, оказывая всестороннюю поддержку различным бизнес-сегментам".