https://news.day.az/economy/1143398.html Эльман Рустамов сделал заявление по курсу маната Об этом, в частности, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на прошедшем в среду совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.
Эльман Рустамов сделал заявление по курсу маната
В целом курс маната стабилен и продолжает оставаться стабильным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на прошедшем в среду совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре