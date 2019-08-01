PASHA Bank предоставил своим клиентам возможность заказывать зарплатные карты онлайн
Руководствуясь принципом "Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами", PASHA Bank предоставил своим клиентам возможность подключиться к зарплатному проекту, а также заказывать зарплатные карты онлайн.
Для подключения к зарплатному проекту необходимо лишь указать количество сотрудников и ежемесячный зарплатный фонд и клиенту будет предоставлен выгодный для его компании тариф.
Для заказа же зарплатных карт клиенту Банка необходимо лишь удаленно предоставить следующую информацию:
- ПИН удостоверения личности и мобильный номер сотрудника;
- Согласие сотрудника на получение сведений посредством системы "ASAN Finans".
Напомним, что зарплатные карты PASHA Bank обладают рядом таких преимуществ, как:
- Снижение расходов клиента и рисков, связанных с использованием наличных средств;
- В соответствии с тарифом, предоставляется возможность бесплатного обналичивания средств во всех банкоматах страны Bank;
- Возможность оформления кредита и размещения депозита в Банке;
- Возможность пользоваться различными скидками в многочисленных магазинах, ресторанах и прочих объектах сферы торговли и услуг;
- Возможность контролировать в любое время суток с помощью мобильного приложения PASHA Bank свой счет по зарплатной карте, осуществлять различные платежи, заказывать другие банковские услуги, предоставляемые на текущей платформе, и т.д.
Для того, чтобы воспользоваться услугой Онлайн Банк, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://pashabank.digital
Для того, чтобы стать клиентом PASHA Bank, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://onboarding.pashabank.digital
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