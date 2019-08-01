Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 31 июля составила 67,41 доллара за баррель, что на 1,66 доллара выше цены за предыдущий день. Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 66,77 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 1,69 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 64,69 доллара за баррель, что на 1,6 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 июля составила 63,91 доллара за баррель, что на 1,45 доллара выше предыдущего показателя.

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