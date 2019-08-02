За январь-июнь 2019 года объем товарооборота в Баку вырос на три процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив девять миллиардов 987 миллионов манатов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Траты на продовольственную и табачную продукцию, напитки, реализованные в торговой сети, повысились на 3,1 процента в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 4 миллиардов 617,5 миллиона манатов, объем реализованной непродовольственной продукции вырос на три процента, составив пять миллиардов 369,5 миллиона манатов.

27,1 процента потребительской продукции было реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 47,4 процента - частными торговыми объектами, 25,5 процента - на столичных рынках.

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