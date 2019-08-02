https://news.day.az/economy/1143866.html Впервые международный банк выпустил манатные облигации
Впервые международный банк выпустил манатные облигации
Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) стал первым международным финансовым институтом, выпускающим облигации в азербайджанских манатах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент банка Дмитрий Панкин.
"Многие международные финансовые институты заинтересованы в выпуске манатных облигаций, и мы рады тому, что стали первыми, сделавшими это", - сказал он.
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